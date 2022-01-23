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TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi

23.01.2022 17:00

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 13 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişi yaralandı. 1 buçuk saat süren çalışmalar sonunda İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde etkili olan kar yağışı, karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde iki ayrı noktada aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de bulunduğu toplam 13 araç birbirine girdi.

TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi: 2 yaralı

2 YARALI

Meydana gelen kazalar için bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti de trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi: 2 yaralı

İSTANBUL İSTİKAMETİ BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede ekiplerce yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de otoyolu temizlemesinin ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi
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TEM Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi - Son Dakika
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