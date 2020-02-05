TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1) - Son Dakika

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TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1)
11 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan kamyonlar
-Yaralı sürücüyü kurtarma çalışması
-Yoldan detay
-Genel ve detaylar
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