TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1) - Son Dakika

TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1)

11 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1), System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan kamyonlar

-Yaralı sürücüyü kurtarma çalışması

-Yoldan detay

-Genel ve detaylar


TEM Otoyolu, Başakşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
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