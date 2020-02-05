TEM Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu (1) - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu (1)

6 saat önce

TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

TEM Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu (1), System.String[]
TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Başakşehir, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
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