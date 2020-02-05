Tem otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu - Son Dakika

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Tem otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu
6 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyrukları oluştu
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