TEM otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
58 dakika önce
BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu kesiminde TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu kesiminde TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yanarken, yolun Ankara istikameti yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra açıldı. İstanbul istikameti ise trafiğe kapalı durumda.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yandı. Kazanın ardından İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde ise ulaşım kontrollü şekilde 2 şerit olarak sağlanıyor.
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Murat KÜÇÜK/BOLU,
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
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