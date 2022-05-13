TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu

13.05.2022 14:39

TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savrulduKOCAELİ Kocaeli TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu

KOCAELİ Kocaeli TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında bulunan malzemeler çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Kaza, Dilovası ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Dilderesi Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. idaresindeki 34 FE 1023 plakalı kamyonet, seyir halindeki 07 HBY 20 plakalı tıra yandan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan kamyonet ve otomobilin de kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. 34 FE 1023 plakalı kamyonetin kasasında bulunan malzemeler de, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbarla olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetten yola savrulan halılar ve gıda kolileri, ekipler tarafından toplandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi, kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu - Son Dakika
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