TEM Otoyolu'nda 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan bir araçta inceleme yapıldı. Araçtaki şahısların kimliklerini inceleyen ekipler, 7 kişinin düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsü A.S. ise göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı. - KOCAELİ