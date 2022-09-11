TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI - Son Dakika
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TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI

11.09.2022 02:20

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde seyreden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde seyreden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Otomobildeki yolcu bulunduğu yerde sıkışırken, sürücü Eyüp Yılmaz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü Eyüp Yılmaz, alkol kontrolünde 1.71 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Yılmaz idaresindeki 34 UE 4828 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Cengiz Bircan idaresindeki 01 ACG 44 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcu Kerem Adalı, bulunduğu yerde sıkıştı. Şans eseri hafif ticari araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan Kerem Adalı, sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansa götürüldü. Otomobil içerisi ve çevresindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Otomobilin sürücüsü Eyüp Yılmaz'ın trafik ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, diğer istikamette de kazayı seyreden sürücüler yoğunluğa sebep oldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM OTOYOLU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 2 YARALI - Son Dakika
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