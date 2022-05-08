TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu

08.05.2022 12:04

TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu TEM Otoyolu'nda aracın alev aldığı anlar kamerada Beykoz TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan aracın motor kısmında yangın çıktı.

TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu'nda aracın alev aldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Beykoz TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan aracın motor kısmında yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EVJ 335 plakalı BMW marka araç sürücüsü Mustafa Tezcan, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini gördü ve otomobilini yolun kenarına çekti. Yoğun duman kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı Villa alev alev yandı Villa alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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