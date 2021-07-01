TEM Otoyolu'nda bakır kablo yüklü araç devrildi - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisin, çevrede güvenlik önlemi almasının ardından araçta yapılan incelemede bazı plakalara rastlandı. Araçtaki kabloların çalıntı olma ihtimali nedeniyle otoyoldaki güvenlik kameraları incelendi.

Araçtaki bakır kablolar yola savrulurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EAS 433 plakalı, yaklaşık 2 ton bakır kablo yüklü olduğu belirlenen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde devrildi.

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