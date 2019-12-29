TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI:   3 AĞIR YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI:   3 AĞIR YARALI - Son Dakika

TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI:   3 AĞIR YARALI

6 saat önce

İSTANBUL/DHABağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI:   3 AĞIR YARALI, System.String[]

İSTANBUL/DHA

Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu'nda sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 UPF 93 plakalı cipi kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Ankara istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası cip sürücüsü ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahalelerini yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araç içine kadar giren bariyer itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesildi. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan cipin görüntüsü

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Araca saplanan bariyerin görüntüsü

- Aracın çekilmesi

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar


TEM Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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