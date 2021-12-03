TEM OTOYOLU'NDA BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İstanbul Havalimanı bağlantı yolu sapağında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı TEM Otoyolu Sultangazi - İstanbul Havalimanı Sapağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESD 613 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.