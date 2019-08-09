TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
6 dakika önce
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul'un giriş çıkışlarında, ana yollarda ve otobanlarlarda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:04 Kaynak: AA
tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul
'un giriş çıkışlarında, ana yollarda ve otobanlarlarda yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu
'nda Ataşehir
'den itibaren, D100 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman yoğunluk gözleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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