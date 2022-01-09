TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici korkusu yaşandı - Son Dakika

İddiaya göre, bir otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada arkasında seyir eden ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin

önüne geçti. Araç sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek hızla uzaklaştı.

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Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu aracın önünü kesti bagajından çıkardığı beyzbol sopasını defalarca otomobile vurdu arabadaki 3 kişiye de saldırı girişiminde bulundu

Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve sürücüyü de kolundan yaraladı.

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Trafikte ticari taksinin neden olduğu tartışmanın ardından araç sürücüsü

hastaneden darp raporu aldı ve gereken yerlere başvurdu.