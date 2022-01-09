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TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü

09.01.2022 09:56

TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörüİSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi.

TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü

İSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi. TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol spasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilinin camını kıran taksici bir kişiyi kolundan yaraladı.

Kağıthane TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi. TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol spasıyla trafikte tartıştığı otomobile saldırdı, otomobilin camını kıran taksici bir kişiyi ise kolundan yaraladı.

Olay, saat 01: 45 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SİM 56 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada arkasında seyir eden 34 TAZ 28 plaklı ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücü bir andan önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaşadığı dehşetle birlikte, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya başladı. Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu. Otoyolu kapatan taksi sürücüsü dehşet saçarak diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y'yi kolundan yaraladı. Taksi sürücüsünün otoyolu kapatması ve beyzbol sopasıyla otomobile saldırma anları otomobilde bulunanlar tarafından anbean kayda alındı.

"Beyzbol sopasıyla arabamın üstüne koşmaya başladı" diyen Hüseyin Y, "Biz Başakşehir'den 4. Levent tarafına geçiyorduk. Ücretli yoldan devam ediyorduk. 5 Levent çıkışında normal yolumuzda seyahat ediyorduk. Yanımızdan son sürat 160-170 civarı bir hızla bir taksi geçti. Önümüze kırdı. Bizde ne oluyor diye selektör attım. Önümde bir anda frene basmaya başladı. Bende ister istemez kendimi sol tarafa attım. Camı açtı bana küfür etti. Tamam kusura bakma dedim camımı kapatıp yoluma devam ettim. Tekrar yolda devam ederken bu 4 Levent girişinde tekrar önümü kesti. Yolu kapattı magandalık yaptı. Bagajdan sopasını aramaya başladı. Otoyolda ben geri geri gitmeye başladım. Sonra üzerimize doğru koştu. Daha sonra durup arabasına geri bindi. Bende yolun ortasında olduğum için kendimi sağ tarafa attım. Yoluma tekrar devam etmek için ilerledim. Bu sefer de önümde zikzak çizerek geçişimi engelledi. Geçişimi engelledikten sonra tekrar arabadan indi ben tekrar geri gittim. O esnada trafik oluştu. Beyzbol sopası ile arabamın üstüne koşmaya başladı. Arabamın sağ ön camına sopayla vurdu. Bende bunu görünce o anlık öfke ve sinirle arabadan aşağı inip adamı yakalamaya çalıştım. Arabama daha fazla zarar vermesin diye. Beyzbol sopası ile yüzüme tam vuracağı esnada elimle yüzümü perdeledim. Bende bir iki tane buna vurdum. O sırada zaten trafikte olan diğer sürücüler aşağı inip bizi ayırdılar. Taksi şoförü koşarak arabasına binip uzaklaştı. Ben darp edildim arabam hasar gördü. Kolum çatlak şuanda. Ben darp raporumu aldım. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Karakola gidip şikayette bulundum. Ben hakkımı almak istiyorum" dedi.

Öte yandan, yapılan saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi en yakın karakola giderek taksici hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan taksi sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü
TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü
TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü

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TEM Otoyolu, Kağıthane, Terör, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici terörü - Son Dakika


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