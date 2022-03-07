TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

07.03.2022 04:10

TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı Cip bariyerlerin üstüne çıktı, otomobil kağıda döndü TEM Otoyolu'nda cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Cip bariyerlerin üstüne çıktı, otomobil kağıda döndü

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında cipin bariyerlerin üstüne çıktığı, otomobilin de büyük oranda hasar aldığı görüldü.

Kaza saat 03.00'da TEM Otoyolu Sultangazi mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Alper idaresindeki 35 GD 9633 plakalı ontomobil Edirne istikametine seyir halinde iken aynı istikamete giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 08 AAC 097 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza yaptı.

1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle cip ileri savrularak bariyerlerin üstüne çıktı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan Yüksel Alper ve ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobil sürücüsü Salih Alper, yaşadığı anları, "Gelirken yol kaygandı ve kaydı araba. Biz arabayı kontrol edecektik. Kontrole sokacaktık öbür araba gelip çarptı götürdü bizi. İzmir'den geliyorduk. Bende bir şey yok ama benim eşim ağır yaralı" şeklinde anlattı.

Kazaya karışan araçlar daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu, Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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