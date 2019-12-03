Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi

6 saat önce

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi, System.String[]

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yeri havadan görüntülendi.


Olay, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti yönünde trafik durdu. Çöp kamyonu ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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