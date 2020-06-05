TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu
Haftalar sonra kısıtlama olmayınca vatandaşlar yollara düştü
İSTANBUL - Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü. Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitimine yakın İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu. TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de oluşan yoğun ise havadan drone ile görüntülendi.