TEM Otoyolu'nda durdurulan araçtan 35 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda durdurulan araçtan 35 kilo eroin çıktı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda durdurulan araçtan 35 kilo eroin çıktı

6 saat önce

Kocaeli'de Tem Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

TEM Otoyolu'nda durdurulan araçtan 35 kilo eroin çıktı, System.String[]

Kocaeli'de Tem Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli TEM Otoyolu'nda geçecek olan bir ticari araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından uyuşturucu maddenin taşındığı hafif ticari araç takibe alındı.


Ekipler tarafından yapılan operasyonla araç TEM Otoyolu'nda dün gece saatlerinde durduruldu. Aracı kullanan S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda siyah çöp poşeti içerisinde 70 paket içerisine zulalanmış halde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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