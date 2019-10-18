Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563,60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı, System.String[]

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563,60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisine gizlenmiş halde 563,60 gram skunk ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.G. (37) ile yanında yolcu olarak bulunan Y.G. (48) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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