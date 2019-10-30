Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendi
Son Dakika Genel TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendi

TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendi

20 dakika önce

TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi azaldı.

TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi azaldı. Binaların sis bulutlardan görünmez olduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis adeta binaların üzerini örttü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sabah saatlerinde ormanlık alanlar ve binalar puslandı. Sis tabakasının TEM Otoyolu'na inmesiyle görüş mesafesi azalırken, ortaya ise güzel manzaralar çıktı. Manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda etkili olan sis havadan görüntülendi

TEM Otoyolu, İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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