TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ağır 4 yaralı

6 saat önce

TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan araca arkadan çarpan başka bir otomobil sürücüsü kaza sonrası tutanak tutarken arkalarından gelen üç aracında direksiyon hakimiyetini kaybedip kazaya karışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ağır 4 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan araca arkadan çarpan başka bir otomobil sürücüsü kaza sonrası tutanak tutarken arkalarından gelen üç aracında direksiyon hakimiyetini kaybedip kazaya karışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkinde 2 araç bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araçtaki şoförler rapor tutarken, 3 araçta daha aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu rapor tutan sürücülerin arabalarına çarparak kazaya karıştı,zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Ümraniye mevkisinde Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğünde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünde olan 34 RBV 52 plakalı araç bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araca kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 34 CCB 146 plakalı otomobil arkadan çarparak kaza meydana geldi. Sürücüler oluşan maddi hasarlı kazaya rapor tutarken aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle 3 araç daha rapor tutulan araçlara çarparak kazaya karıştı. Zincirleme kaza meydana geldi oluşan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Oluşan kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan kazaya karışan araçların bir tanesinde bir köpek sahibinin yaralanması sonucu araçta mahsur kaldı. Mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri müdahale etti,

(İHA)

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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