TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı

29.05.2022 00:05

TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı TEM Otoyolu'nda arızalanan ve sağ şeritte duran kamyona otomobil çarptı.

TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda arızalanan ve sağ şeritte duran kamyona otomobil çarptı. Çarpan otomobil içerisinde şoför ve yolcu sıkıştı. Sıkışan araçta şoför ağır yaralanırken yanında ki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21: 30 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre arızalandığıniçin sağ şeritte duran ve herhangi bir uyarıcı levha olmayan Volkan Kahya idaresinde ki 42 PN 474 plakalı kamyona Gürkan Şar 34 BRG 466 plakalı KİA marka otomobili ile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde şoför ve yolcusu sıkıştı. Olayın 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Otomobil şoförü Gürkan Şar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu koltuğunda oturan Yıldırım Beter otomobil içerisinde sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yıldırım Beter'in cenazesi Beykoz Devlet Hastanesini morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolun'da otomobil kamyona arkadan çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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