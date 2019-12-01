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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda hafifi ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda hafifi ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Necat S. idaresindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, yağmur sebebi ile yolun sağ şeridinde yavaşlayan Mustafa Türkay yönetimindeki 16 K 8894 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılmaz hale gelen kazada hafifi ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


Kazada ağır yaralanan genç öldü


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak kurtarılan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavileri sürerken Süzen'in cenazesi morga kaldırıldı.


Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu


Kaza sebebi TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen hafif ticari araç, çekici yardımı ile kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Türkay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sebebi ile kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol tekrar trafiğe açıldı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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