TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

- TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyololu Bahçeşehir Mevkiinde bir otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kazada yaralıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafikte ise yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 363 plakalı otomobil önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıları sıkıştırdıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaptığı çalışmalar neticesinde araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenler ise sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle ekiplerin yaptığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.