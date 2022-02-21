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TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

21.02.2022 22:17

- TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı TEM Otoyololu Bahçeşehir Mevkiinde bir otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

- TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyololu Bahçeşehir Mevkiinde bir otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kazada yaralıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafikte ise yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 363 plakalı otomobil önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıları sıkıştırdıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaptığı çalışmalar neticesinde araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenler ise sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle ekiplerin yaptığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

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TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı Son dakika haber | Kilometrelerce kuyruk oluştu... TEM'de tır kaza yaptı, tonlarca atık malzeme yola döküldü Son dakika haber | Kilometrelerce kuyruk oluştu... TEM'de tır kaza yaptı, tonlarca atık malzeme yola döküldü

TEM Otoyolu, İstanbul, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolunda feci kaza, otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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