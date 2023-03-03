TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

03.03.2023 07:34

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sabaha karşı 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılarak araçlar D-100 karayoluna verildi.

Sabah saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce ili Gölyaka ilçesi mevkiinde Ankara'dan İstanbul istikametine giden Zeynep Y. idaresindeki otomobil, Mehmet S. idaresindeki kamyonete çarparak yolda ters döndü.

2 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI

Kazayı gören ve aynı istikamete giden Murat G. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ve Serhat D. idaresindeki hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada 61 HF 085 plakalı otomobil bariyerle otobüs arasına sıkışırken hurda yığını haline geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme trafik kazasında araçta bulunan Ahmet Yılmaz ve Ayşe Çüldür kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Elanur Y., Hayriye Y. ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Serhat D. ve araçta bulunan Nazan T., Semra D., Servet D., Canan Semra S. yaralandılar. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına aldılar. Kamyonet ve otobüste bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

4 aracın karıştığı kaza sonrası polis ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametine Gölyaka gişeleri mevkiinden yolu trafiğe kaparak araçları D-100 karayoluna vererek uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçti. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi ve karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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