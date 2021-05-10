Son dakika haber! TEM OTOYOLU'NDA GERİ GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ KAMERADA

Son dakika haberlerine göre TEM Otoyolu'nda sapağı kaçıran yolcu otobüsü şoförü, emniyet şeridinden geri geri giderek faciaya davetiye çıkardı.

TEM Otoyolu'nda sapağı kaçıran yolcu otobüsü şoförü, emniyet şeridinden geri geri giderek faciaya davetiye çıkardı. O anlar yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün sürücüsü Sultangazi mevkiinde sapağını kaçırınca, emniyet şeridinden geri geri giderek sapağa ulaşmaya çalıştı. Otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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