TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

06.12.2022 10:21

İstanbul Başakşehir mevkiinde TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanarak tedavisi için hastaneye kaldırılırken, yolcu koltuğundaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Başakşehir TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün kontrolünden çıktı. Hızla sağa sola savrulan kamyon yağmurla kayganlaşan yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri de aşan kamyon yol kenarına devrildi.

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyon içinde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kamyon içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AKRABALARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerine geldi. Akrabaların gözyaşlarına boğulduğu görülürken polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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