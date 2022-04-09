TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi

09.04.2022 10:37

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda İETT otobüsü arıza yaptı.

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda İETT otobüsü arıza yaptı. Otobüsteki vatandaşlar yeni bir otobüs gelinceye kadar yeşillik alanda bekledi.

İstanbul'da İETT otobüslerinde sıkça yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda saat 08.00 sıralarında seyir halinde olan bir İETT otobüsü, arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurarak motor bölümünü açtı. Arızanın büyük olduğunun ortaya çıkması üzerine otobüsteki vatandaşlar dışarıya çıktı. Güneşin altında çaresizce otobüs bekleyen vatandaşlar, yeşillik alana serildi. Bir süre sonra otobüsün gelmesiyle vatandaşlar arıza yapan aracın yanından ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi

YORUMLAR
500
BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:39:07. #1.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement