TEM Otoyolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

16 dakika önce

TEM Otoyolu Silivri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

TEM Otoyolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu Silivri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Silivri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki sürücüsü de araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Ağır yaralı oldukları öğrenilen sürücüler olay yerinde bekleyen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Sürücüler hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada araçlarda bulunan 2 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Hafif yaralar alan şahıslar sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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