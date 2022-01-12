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TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı

12.01.2022 07:34

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde, TIR'ın sıkıştırması sonucunda önünde bulunan araca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde, TIR'ın sıkıştırması sonucunda önünde bulunan araca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir Altınşehir Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru seyir halinde olan bir TIR, Sonsöz Sarak'ın kullandığı 34 LK 6315 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü önünde bulunan başka bir araca çarptı. TIR ve Sonsöz Sarak'ın çarptığı araç olay yerinden kaçtı. Sonsöz Sarak kamyonun içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yoğun trafik oluştu

Polis ekipleri yolda önlem alırken trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışmalara devam ediyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı

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TEM Otoyolu, Başakşehir, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kamyon önündeki araca çarptı, 1 yaralı - Son Dakika
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