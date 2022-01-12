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İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI

12.01.2022 07:09

TEM Otoyolu Edirne istikameti, Yarımburgaz mevkiinde bir TIR, kargo kamyonuna arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti, Yarımburgaz mevkiinde bir TIR, kargo kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon savrularak aynı yönde önünde giden başka bir kamyonete çarptı. İddiaya göre kaza sonrası sürücü kamyon içinde sıkışırken TIR ile kamyonet durmayarak yoluna devam etti. İtfaiye ekipleri kamyonun sürücü kabininde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikametinde Küçükçekmece'de sabah saat 05.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sonsöz Sarak'ın kullandığı 34 LK 6315 plakalı kargo kamyonuna Yarımburgaz mevkiinde arkadan plakası öğrenilemeyen bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarak'ın kullandığı kamyon savrularak aynı yönde önünde giden plakası öğrenilemeyen başka bir kamyonete çarptı. İddiaya göre kaza sonrası sürücü Sarak araçta sıkışırken TIR ile kamyonet durmayarak yoluna devam etti. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun sürücü kabininde sıkışan Sarak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de sürücü Sarak'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardında polis kapattığı şeritleri açtı. Polis kargo kaza sonrası durmayarak yoluna devam eden TIR ile kamyonetin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI
İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI

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TEM Otoyolu, İtfaiye, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA TIR, KARGO KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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