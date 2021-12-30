TEM OTOYOLU'NDA KAMYONA ÇARPAN PİKAP BARİYERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

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TEM Otoyolu'nda şerit değiştirmek isteyen sürücünün kullandığı pikap, önce kamyona çarptı, ardından da bariyerin üzerine devrildi. Kaza sonucu pikabın içinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Bacık 06 AGN 927 plakalı pikabıyla şerit değiştirmek istediği sırada, seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan pikap, yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi. Bacık, pikabın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.