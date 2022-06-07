TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala

07.06.2022 10:30
TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala

SULTANGAZİ'de yaşanan trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de yaşanan trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı. Eyüpsultan'da ise, aniden şerit değiştiren otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki otomobil sürücüsü, kontrolsüz şekilde yola çıkınca seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta hasar oluştu. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde sürücüsünün geri geri ilerlediği otomobil, park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere düşerken, sürücüsünün durmayarak otomobiliyle yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri geri ilerleyerek ara sokağa dönmeye çalışan sürücünün otomobiliyle park halindeki motosiklete çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam ettiği, motosiklet sürücüsünün iş yerinden çıkarak, otomobilin arkasından baktığı ve daha sonra yere düşen motosikleti kaldırdığı görülüyor.TEM otoyolu Alibeyköy mevkiinde ise, otomobilin sürücüsü, aniden şerit değiştirdi. Kazaya adeta davetiye çıkaran sürücü, kameraya yakalandı. Seyir halindeki bir başka otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün sağ şeritten ilerlerken aniden şerit değiştirdiği, seyir halindeki motosiklete çarpmasına ramak kaldığı görülüyor.


TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala
TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala
TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala
TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda kazaya ramak kala - Son Dakika

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