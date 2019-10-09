Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

10 dakika önce

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldiBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken patlayan lastiği nedeniyle yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken patlayan lastiği nedeniyle yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özgür Özcan'ın idaresindeki 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü tırın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çektikten sonra, patlayan lastiğin olduğu bölümden alevler yükseldi.

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Dörtdivan ve Gerede itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında hasar gören tır, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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