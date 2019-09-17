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TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

1 saat önce

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere saplandı.

TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı, System.String[]

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere saplandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri araçtaki LPG tankı nedeniyle uzun süre tedbir amaçlı bekledi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü yola çıktı. Bir süre sonra yan yola giren cip sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarparak parçaladıktan sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yolda önlem aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

LÜKS CİPTE LPG OLDUĞU İÇİN TEDBİR AMAÇLI BEKLEDİLER

Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü esnada araçta LPG tankı olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı, cip çekici yardımıyla kaldırılana kadar kaza yerinde bekledi. Kara yolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı yetkililer ise olay yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonrasında araç kaldırılınca trafik normale döndü.

(İHA)

TEM Otoyolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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