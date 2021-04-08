TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı - Son Dakika

TEM Otoyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde lüks otomobiliyle araçların arasında defalarca makas atan sürücü gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmış, dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları kaydettiği görüntüleri de sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 DJ 8851 plakalı aracın sürücüsünün M.D. olduğu tespit etti. Yakalanarak polis merkezine götürülen sürücüye bin 339 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)