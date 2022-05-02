Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı

02.05.2022 12:40

Edinilen son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralıSeyrentepe mevkiinde makas atan aracın neden olduğu kazaya 4 araç karıştı, 4 kişi yaralandı Makas atan araç elektrik direğine çarparak takla attı TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas attığı iddia edilen pikap sürücüsünün neden olduğu kazaya...

TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı

Seyrentepe mevkiinde makas atan aracın neden olduğu kazaya 4 araç karıştı, 4 kişi yaralandı

Makas atan araç elektrik direğine çarparak takla attı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas attığı iddia edilen pikap sürücüsünün neden olduğu kazaya 4 araç karıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, makas atan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otoyol üzerinde 34 RZ 5852 plakalı pikabıyla seyir halinde olan Bilal E. iddiaya göre "makas" attı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden Sabri D. idaresindeki 34 CKB 245 plakalı araca çarptıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğini devirerek takla attı. Bariyerlerin üzerine devrilen pikap yan yatarken, çarptığı araç 2 araca daha vurarak durabildi.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu

Kaza sonucu pikabın sürücü Bilal E. ve diğer araçların sürücüleri Casim O., Sinan A. ve Sabri D. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bilal E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahaleler sonrasında sürücüler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, otoyolda ise trafik yoğunluğu meydana geldi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı

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TEM Otoyolu, Seyrantepe, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda makas atan pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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