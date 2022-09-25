İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

25.09.2022 14:20
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Otoyolun Sancaktepe mevkisinde Samandıra Gişeleri yönünde seyreden 34 TES 65 plakalı taksinin kaputunun açılması üzerine sürücü H.Ö. frene basarak durmaya çalışırken bariyerlere vurdu.

Bu sırada taksiye arkadan gelen 34 LR 4681 plakalı otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğe tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.

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İSTANBUL-ELİYLE MOTOSİKLETİN PLAKASINI KAPATIP GİŞELERDEN KAÇAK GEÇTİ İSTANBUL-ELİYLE MOTOSİKLETİN PLAKASINI KAPATIP GİŞELERDEN KAÇAK GEÇTİ Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

Samandıra gişeleri, TEM Otoyolu, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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