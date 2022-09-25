Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Bu sırada taksiye arkadan gelen 34 LR 4681 plakalı otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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