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TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

12.01.2022 07:26

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne istikametinde ilerleyen bir tır, Sonsöz Sarak yönetimindeki 34 LK 6315 plakalı kamyona çarptı. Sarak yönetimindeki kamyon da önündeki araca çarptı.

Sürücü Sarak kamyonda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, kamyonda sıkışan Sonsöz Sarak itfaiye personeli tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu, Başakşehir, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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