TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza

02.11.2020 09:44

TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı 1 milyon liralık aracın da karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik...

TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza

Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

1 milyon liralık aracın da karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruğuna neden olan kazada birbirine giren araçların arasındaki 1 milyon değerindeki Porsche marka lüks cip dikkat çekti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda Almanya uyruklu AZ CY 56 plakalı Opel marka otomobil ile seyir halinde olan Yusuf Asil, trafiğin bir anda yavaşlaması sonucu aniden frene bastı. Asil'in frene basması sonucu arkasında seyir halinde olan 1 milyon lira değerindeki Porsche marka lüks cip sürücüsü ve arkasındaki hafif ticari araç sürücüsü de frene basarak durdu. Ancak en arkadan seyreden otomobilin sürücüsünün duramayarak hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza sonucu öndeki 3 aracın içerisindekiler yara almadan kurtulurken, en arkadaki aracın içerisindeki 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı aileyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından polis ekipleri de olay yerine önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

1 milyon lira değerindeki lüks cip de kazaya karıştı

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle dakikalarca yolda kalan araçlar daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada araçların içerisinde bulunan vatandaşlar ise kazanın şokunu bir süre atlatamadıkları görüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yola dökülen yağlar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kumlama çalışması yaptı.

"En arkadaki araba çarpınca dördümüzde birbirimize girdik"

Kazaya karışan en öndeki aracın sürücüsü Yusuf Asil, "Önde giderken benim önümdeki de frenledi. Bende az frene bastım ama basar basmaz ileriyi de gördüğüm için hemen dörtlü sinyallerimi yaktım. Sinyalleri yakında arkamdakini gördüm o da çok çabuk frene bastı. Ancak en arkadaki araba çarpınca dördümüzde birbirimize girdik" dedi.

TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza

TEM Otoyolu, Hasdal, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda milyonluk zincirleme kaza - Son Dakika


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