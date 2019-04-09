Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 6 Yaralı (2)

Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 6 Yaralı (2)

39 dakika önce

5 ÖLÜ, 6 YARALI Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti.

Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 6 Yaralı (2), System.String[]
5 ÖLÜ, 6 YARALI 

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.

GAZİANTEP'DEN İSTANBUL'A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep'den İstanbul'a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR'ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:50 Kaynak: DHA

Düzce, TEM Otoyolu, Güncel
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