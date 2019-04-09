Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİDüzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Düzce
'de, TEM Otoyolu
'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:16 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda Minibüs TIR'ın Altına Girdi: 6 Ölü, 5 Yaralı
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