Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3)

Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİDüzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3), System.String[]
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:16 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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