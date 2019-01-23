Tem Otoyolu'nda Mültecileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı
12 dakika önce
TEM Otoyolu'nda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralıİSTANBUL - TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı.
TEM Otoyolu'nda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Kınalı
mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:48 Kaynak: İHA
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