Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Mültecileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Tem Otoyolu'nda Mültecileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı

12 dakika önce

TEM Otoyolu'nda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralıİSTANBUL - TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı.

TEM Otoyolu'nda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:48 Kaynak: İHA

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