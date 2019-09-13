Tem otoyolu'nda oksijen gazı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı (2)
1 saat önce
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi.
TEM Otoyolu Altınşehir Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:12 Kaynak: DHA
mevkii Edirne
istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen tanker
-Çalışmalar
-Tankerin kaldırılması
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