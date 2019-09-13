Tem otoyolu'nda oksijen gazı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti.

Yan yatan tanker nedeniyle Edirne istikametine ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yan yatan tanker 3 saat sonra vinçle kaldırıldı. Tankerin kaldırılması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza yapan tanker nedeniyle Edirne istikametine ulaşım tamamen durdu. Tankerin kaldırılmasını bekleyen sürücüler 1 saati aşkın süre yolda bekledi. Sabah işlerine ulaşmak isteyen İstanbullular da saatlerce yolda kaldı. Bazı sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yolun açılmasını bekledi. Yolda kalanlar iş yerlerine geç kaldıklarnı söylediler.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Devrilen tanker

-Çalışmalar

-Tankerin kaldırılması

-Sürücülerle röportajlar

-Duran trafikten görüntüler

-Detayla