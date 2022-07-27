TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı

27.07.2022 05:17
TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyonda yüklü tüplerin patlama tehlikesine karşı yol iki taraflı olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Ankara istikametinde saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadük üstünde yapılan yol bakım çalışmasında kullanılmak üzere 60 ACG 778 plakalı kamyonla oksijen tüpleri getirildi. Daha sonra viyadük üzerinde yapılan derz çalışması esnasında çıkan kıvılcımlardan bir anda kamyon alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm kamyonu sararken, yol bakım çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kamyonda yüklü oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda Edirne-Ankara istikametini trafiğe kapandı.

Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında hasar gören oksijen tüpleri şans eseri patlamazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Korkutan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Edirne-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yanan kamyondaki oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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