Son Dakika Haberleri: Tem otoyolu'nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı -1
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Tem otoyolu'nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı -1

36 dakika önce

TEM Otoyolu Altınşehir mevki Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker devrildi.

Tem otoyolu'nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı -1, System.String[]

TEM Otoyolu Altınşehir mevki Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu, Altınşehir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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