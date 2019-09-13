Tem otoyolu'nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - 5 (sürücüler röpler)
27 dakika önce
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.
TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı flash! Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı: 83'ü yakalandı