Tem otoyolu'nda oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı 9 (sürücüler röpler ek)
1 saat önce
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.
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